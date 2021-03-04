Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев попытался объяснить решение тренерского штаба женской сборной России поставить Светлану Миронову финишером эстафеты на этапе Кубка мира в Нове-Место. Гонка 4х6 км начнется в 18.05 по московскому времени.

На первом этапе у россиянок побежит Ульяна Кайшева, на втором — Ирина Казакевич, на третьем — Лариса Куклина. Васильев считает, что лучше было бы доверить последний этап Кайшевой. «Миронова на последнем этапе — это, конечно, круто — в кавычках. Считаю это глупостью тренеров, которая не поддается никакой логике», — приводит комментарий эксперта РИА «Новости».

По мнению Васильева, лучше было бы поставить на заключительный этап Кайшеву. Именно Ульяна была финишером команды на чемпионате мира в Поклюке, где россиянки заняли лишь 11-е место.