Норвежский лыжник Шюр Рёте сообщил о желании досрочно покинуть расположение своей сборной на чемпионате мира в том случае, если не попадет в состав команды на эстафету.

Чемпионат мира завершится 7 марта классическим масс-стартом на 50 км. Мужская эстафета состоится двумя днями ранее. В интервью NRK Рёте заявил, что его результаты в Оберстдорфе не позволяют ему рассчитывать на участие в эстафете, и поэтому спортсмен подумывает уехать домой не дожидаясь марафона, чтобы провести больше времени с беременной подругой.

На ЧМ-2021 Рёте не завоевал медалей. Его лучший результат — 6-е место в скиатлоне и коньковой «разделке» на 15 км, которая прошла 3 марта. Весь пьедестал в «разделке» заняли соотечественники Рёте — Ханс Кристер Холунн, Симен Хегстад Крюгер и Харальд Амундсен. Следом в итоговом протоколе расположились россияне Александр Большунов и Артем Мальцев.