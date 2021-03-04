Бывший президент СБР Владимир Драчев прокомментировал положение дел в организации.

По словам Драчева, нет шансов на то, что будет стремительный подъем. Драчев считает, что слишком многое нужно сделать для стремительного движения вверх.

«Необходима полная реконструкция Союза биатлонистов России, потому что он уже как «Титаник» с пробоиной, но мы все еще пытаемся его куда-то тащить. Это уже не работающий орган», — приводит слова Драчева «Московский комсомолец».

Драчев отметил, что мы сильно отстали в профессиональности наших тренеров, в знании современных методик. Биатлон сильно изменился — каждый тренер должен вместе с биатлоном расти, а в нашей стране этого не происходит.

На прошедшем чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) Россия завоевала одну медаль — бронзу в мужской эстафете.