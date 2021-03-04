Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России выявлено 11 385 новых случаев заражения COVID-19.

За время пандемии во всех регионах страны проведено 112,1 миллиона исследований, выявлено 4 290 135 случаев инфицирования. Зафиксировано 87 823 летальных исхода. За последние сутки скончались 475 человек, выздоровели 16 123. В активной фазе остаются 332 455 пациентов, — сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество новых инфицированных за минувшие сутки обнаружено в Москве — 2150 человек.

В Санкт-Петербурге выявлено 986 новых заболевших коронавирусом, в Ленинградской области — 145. Количество умерших петербуржцев от ковида за весь период пандемии составляет 11 248.