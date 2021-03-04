Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная официально перешла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. Об этом сообщил журналист Василий Конов в своем телеграме.

Косторная перебралась к Плющенко в июле прошлого года. Нынешний сезон сложился для нее не лучшим образом. Она стала второй на этапе Кубка России в Казани и российском этапе Гран-при. Чемпионат страны в Челябинске девушка пропустила из-за коронавируса. На недавнем финале Кубка России в Москве 17-летняя спортсменка заняла 6-е место и не отобралась в состав сборной на чемпионат мира в Стокгольме. Многие эксперты отмечали ее неоптимальные кондиции.

3 марта Косторная посетила каток «Хрустальный» и обсудила тему возвращения с Тутберидзе. Сегодня Евгений Плющенко сообщил, что не станет чинить препятствий и отпускает девушку в «Хрустальный», где она тренировалась с 2017 года.