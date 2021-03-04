Собрались как-то американцы, создали команду Формулы-1, взяли немецкого пилота и посадили его в машину, раскрашенную в цвета российского триколора — звучит, как начало анекдота, но это не шутка: сегодня «Хаас» презентовал болид на новый сезон и, мягко говоря, удивил болельщиков по всему миру.

Автомобиль выполнен в белом, синем и красном цветах, расположенных в нужном порядке. Объясняется это просто: титульным спонсором команды стала компания «Уралкалий», владеет которой российский бизнесмен Дмитрий Мазепин — отец Никиты Мазепина, который и будет в паре с Миком Шумахером выступать за «Хаас» в ближайшие годы.

Очевидно, Гюнтер Штайнер немного слукавил, когда утверждал, что деньги Мазепина-старшего не имели никакой роли в подписании контракта с Мазепиным-младшим. В этом году Никите будет запрещено использовать национальную символику, но табу на гимн сложно назвать проблемой: победа «Хааса» не случится с вероятностью в 99,9%. А вот запрет на флаг — это уже обидно: Никита не сможет разместить российский триколор на своей экипировке. Однако, как выяснилось, обойти запрет при возможностях «Уралкалия» очень легко: достаточно просто превратить болид в гигантский флаг на колесах. Ну а что? Это просто дизайн. Кто-то запретит Джину Хаасу раскрашивать машину так, как ему вздумается? Конечно, нет.

Сам Мазепин, разумеется, с такими разговорами не согласен, но и не надеется, что их удастся избежать.

«Я не первый пилот, которому предстоит столкнуться с этим. Но всё это меня совсем не беспокоит. Я горжусь своей семьёй, моим отцом. Я не рассматриваю всё это в каком-то негативном свете», — сказал Никита в день презентации.

Мик и Никита будут рассекать трассы «королевских гонок» в яркой машине, но рассчитывать на успех им вряд ли придется: болид практически не изменился с прошлого сезона и не сможет выбраться из подвала турнирной таблицы. К тому же, руководство смело обновило состав, посадив за руль пилотов, не имеющих опыта в Формуле-1: как для них, так и для болида этот сезон будет переходным с прицелом на 2022 год, когда гонки будут проходить уже по новому регламенту. Максимум, которого может добиться «Хаас» в этом году — обыграть «Уильямс» и/или «Альфа Ромео», но подняться выше будет сродни чуду даже при поддержке «Уралкалия».

Основная задача, которая ставится перед Мазепиным и Шумахером на предстоящий сезон — адаптироваться к Формуле-1 и набраться опыта, чтобы через год, при новом регламенте и с улучшенной машиной, бороться за возвращение в топ-5 Кубка конструкторов.