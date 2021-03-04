Российский пилот Никита Мазепин отреагировал на слухи о том, что «Хаас» заключил с ним контракт из-за того, что компания его отца «Уралкалий» стала титульным спонсором команды.

«Я не первый пилот, которому предстоит столкнуться с этим. Но всё это меня совсем не беспокоит. Я горжусь своей семьёй, моим отцом. Я не рассматриваю всё это в каком-то негативном свете. Кроме того, я рассматриваю выступление в Формуле-1 как вызов, возможность показать себя», — заявил Мазепин, слова которого приводит ВВС.

Напомним, сегодня, 4 марта, «Хаас» представил новую ливерю, которая выполнена в цветах российского флага. Таким образом, Мазепин смог обойти запрет на использование национальной символики: ему запрещено выступать под российским флагом и гимном, однако это не распространяется на дизайн машины.

В паре с Мазепиным выступать за «Хаас» будет немецкий пилот Мик Шумахер.