Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко предлагал Алене Косторной пропустить сезон-2020/21, чтобы восстановить здоровье.

Как утверждает Tele-Sport, Плющенко предоставил спортсменке самой выбирать удобное время для тренировок на льду — таким правом в академии обладает только Александра Трусова, которая имеет статус первой звезды.

Автор пишет, что Трусова пользуется всеми предоставленными возможностями, занимается дополнительно и приходит на каток до тренировок, чтобы поработать над скольжением.

«Алена в этом отношении проявляла чуть меньше энтузиазма – не всегда тренировалась в полную силу, причем не только по объективным причинам. По информации Tele-sport, уже после переезда школы на новый каток в Горки-10 бывали случаи и прямого срыва тренировочного процесса – Алена могла «забронировать» определенные ледовые часы и не прийти на занятия», — пишет издание.

Утверждается, что Плющенко продолжал поддерживать Алёну и предлагал ей пропустить текущий сезон, чтобы полностью восстановить здоровье, но получил отказ. Последний подобный разговор состоялся перед финалом Кубка России, на котором Косторная выступила после перенесенных коронавируса и ангины.

Напомним, Косторная хочет вернуться в группу Этери Тутберидзе, но тренер еще не приняла решение.