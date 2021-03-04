Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная тяжело переживала неудачи в текущем сезоне, вызванные проблемами со здоровьем. Как сообщает Tele-sport, перед финалом Кубка России у спортсменки начали сдавать нервы.

Автор издания утверждает, что в последние две недели перед турниром поведение Косторной изменилось: она стала более импульсивной и резкой, чем обычно.

«На официальных тренировках в «Мегаспорте» Алена практически не сдерживала себя – плакала после неудач, раздражалась, что тренеры ей не дают попробовать прыжок (возможно, речь про тройной аксель, восстановить который она так и не смогла до сих пор) и была близка к истерике», – сообщает издание.

Напомним, в среду, 3 марта, появилась информация о том, что Косторная возвращается в группу Этери Тутберидзе. Сама спортсменка отказалась от комментариев, но Евгений Плющенко и Яна Рудковская подтвердили её уход. Хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что решение о возвращении Алёны в «Хрустальный» пока не принято.