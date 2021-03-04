Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала свое выступление на первом этапе эстафеты, которая на данный момент проходит в чешском Нове-Место.

По словам Кайшевой, она более стабильно стреляет на четвертом этапе, потому что идет своим темпом, а не держится в группе.

«Мне удобно идти, как мне удобно. Постоянные перестановки, нужно перескакивать туда-сюда, это будоражит. Это приемлемо, не тяжело, но для стрельбы сложно», – сказала Кайшева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в сегодняшней гонке Кайшева пробежала первый этап, затем её сменила Ирина Казакевич. Третий этап достался Ларисе Куклиной, а в роли финишера выступает Светлана Миронова.

Женская эстафета открывает программу этапа Кубка мира в Нове-Место, который продлится до 7 марта.