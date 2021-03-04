Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что планирует выступить на Олимпийских играх и не думает о завершении карьеры.

«Думаю ли о завершении карьеры? Нет. Моя цель — выступить на Олимпиаде. Дважды мне не удалось пробиться в состав олимпийской сборной, третий шанс остаётся. Пока не начались соревнования, все в равных условиях. Буду бороться, а там посмотрим», — приводит слова Туктамышевой РИА «Новости».

Напомним, в этом году Туктамышева отобралась в состав команды на чемпионат мира, который будет проходить в Стокгольме (Швеция) в период с 22 по 28 марта. Помимо Елизаветы, Россию представят Анна Щербакова и Александра Трусова.

24-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. Этих успехов она добилась в сезоне-2014/15.