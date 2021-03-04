В Москве на льду дворца спорта «Мегаспорт» проходит турнир памяти И.С. Русакова. По итогам женской короткой программы в лидеры вышла Ксения Синицына, набравшая 72,17 балла.

Единственным недочетом, которые судьи нашли в прокате Ксении, стало неясное ребро на тройном флипе, все остальные элементы были исполнены безошибочно.

На втором месте расположилась Мария Кирсанова, проигравшая лидеру более десяти баллов: её результат составил 61,73. Замкнула первую тройку Анна Сидорова, набравшая 56,62 балла.

Ксения Окладникова (52,71) идет на шестом месте, её сестра Дарья (45,34) — на восьмом. Между ними располагается София Сарновская (50,95).

Произвольная программа состоится завтра, 5 марта, и начнется в 15:15 мск.