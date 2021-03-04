Сборная Швеции по биатлону выиграла женскую эстафету, которая открывала этап Кубка мира в чешском Нове-Место.

В составе шведской команды выступили Мона Брорссон, Ханна Оберг, Линн Перссон и Эльвира Оберг. Второе место заняла сборная Белоруссии, за которую бежали Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина. Замкнули тройку лидеров француженки Анаис Бескон, Жюстин Бреза-Буше, Хлое Шевалье и Жюлия Симон.

Сборная России могла бороться за медали, но финишировала лишь восьмой, так как Светлане Мироновой потребовались дополнительные патроны на заключительном огневом рубеже. Тренерский штаб выставил на гонку непривычный состав: Ульяна Кайшева бежала первый этап вместо последнего, а Миронова переместилась с третьего этапа на четвертый. Второй стартовала Ирина Казакевич, третьей — Лариса Куклина.