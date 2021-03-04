Авербух: Для Косторной возвращение к Тутберидзе – сейчас единственное верное решение

Известный хореограф и постановщик Илья Авербух выразил мнение, что возвращение в группу Этери Тутберидзе станет правильным шагом со стороны Алёны Косторной.

«Я считаю, что для Алены Косторной возвращение – сейчас единственное верное решение. Вернуться в семью, где ей знакомы все правила, высокие требования. Хотя, конечно, работа ей предстоит огромная, потому что конкуренция за это время сильно выросла», — приводит слова Авербуха Спорт-Экспресс.