Авербух: Для Косторной возвращение к Тутберидзе – сейчас единственное верное решение

Известный хореограф и постановщик Илья Авербух выразил мнение, что возвращение в группу Этери Тутберидзе станет правильным шагом со стороны Алёны Косторной.
«Я считаю, что для Алены Косторной возвращение – сейчас единственное верное решение. Вернуться в семью, где ей знакомы все правила, высокие требования. Хотя, конечно, работа ей предстоит огромная, потому что конкуренция за это время сильно выросла», — приводит слова Авербуха Спорт-Экспресс.
Напомним, в среду, 3 марта, появилась информация о том, что Косторная возвращается в группу Этери Тутберидзе. Сама спортсменка отказалась от комментариев, но Евгений Плющенко и Яна Рудковская подтвердили её уход. Хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что решение о возвращении Алёны в «Хрустальный» пока не принято.
Косторная является действующей чемпионкой Европы, она завоевала титул, тренируясь под руководством Тутберидзе.
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