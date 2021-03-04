Российская лыжница Яна Кирпиченко отреагировала на идею главы ФЛГР Елены Вяльбе ввести запрет на телефоны во время чемпионата мира.

«Не скажу, что мы «зависаем». Конечно, телефоны очень сильно отвлекают, но невозможно думать только о гонках. Так можно перегореть. А так, если что-то смотришь, хоть отвлекаешься», — приводит слова Кирпиченко РИА «Новости».

Напомним, ранее Вяльбе посетовала на то, что спортсмены слишком много времени проводят в социальных сетях. Она не исключила, что заберет у них телефоны на время турнира.

Сегодня, 4 марта, женская сборная России с участием Кирпиченко завоевала серебро в эстафете, проиграв лишь норвежкам. Ранее Александр Большунов взял золото в скиатлоне, затем в паре с Глебом Ретивых завоевал бронзу в командном спринте.