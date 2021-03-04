Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с заявлением относительно линейного арбитра Юрия Иванова, потерявшего сознание во время матча «Авангард» — «Автомобилист» в Балашихе.

«Линейный арбитр Юрий Иванов находится в сознании и общается с медицинской бригадой, которая оказывает оперативную медицинскую помощь. Решения о дальнейших действиях будут приняты после первичного обследования на арене», — гласит сообщение лиги.

В начале третьего периода Иванов подъехал к скамейке запасных «Авангарда» и упал в обморок. Ему оказали медицинскую помощь и унесли со льда на носилках.

Видео инцидента можно посмотреть по ссылке.

«Авангард» обыграл «Автомобилист» (4:3) и повел в серии со счетом 2-0.