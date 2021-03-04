Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила свою дочь Диану Дэвис с победой в финале Кубка России.

Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, они выиграли юниорский турнир в Москве.

На своей странице в «Инстаграме» Тутберидзе опубликовала фотографию с церемонии награждения. «Очень рада за своих ребят, что смогли преодолеть все трудности и достойно откататься на Финале Кубка России-2021 #работаемдальше», – написала она под снимком.

В сумме за две программы Дэвис и Смолкин набрали 186.38 балла. В финале Кубка России пара впервые представила публике танец «Танго Роксанны» из мюзикла «Мулен Руж».

Спортсмены на постоянной основе тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда.