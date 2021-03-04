Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как выступает на чемпионате мира после недавно перенесенной операции на руке.

Сегодня, 4 марта, Непряева бежала финишный этап женской эстафеты, в которой сборная России заняла второе место. По словам Натальи, она старалась не рисковать на спусках, чтобы не повторилась ситуация с падением. Спортсменка пояснила, что можно отыграть пару секунд, но в итоге потерять гораздо больше.

«С рукой всё так же, как и на прошлых гонках. Конечно, она лимитирует, отвлекает, но ни в коем случае не ограничивает меня. Нельзя сказать, что рука виновата и если бы не она, то я бы сейчас летала. Отвлекает ли боль в руке от усталости и в мышцах? На самом деле наоборот — боль в мышцах отвлекает от боли в руке», — приводит слова Непряевой «Матч ТВ».

Напомним, за месяц до чемпионата мира Непряева упала во время гонки в Лахти (Финляндия) и сломала руку. Ей срочно провели операцию, однако на протяжении трех недель россиянка могла тренироваться только с одной палкой.