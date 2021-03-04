Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам огласил состав команды на мужскую эстафету, которая состоится в Оберстдорфе (Германия) в рамках чемпионата мира.

На старт выйдут Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунн и Йоханнес Клэбо.

Гонка состоится завтра, 5 марта, и начнется в 15:15 по московскому времени. В составе сборной России выступят Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов.

Чемпионат мира в Оберстдорфе стартовал 25 февраля и продлится до 7 марта. В оставшийся отрезок турнира будут разыграны три комплекта медалей: в мужской эстафете, женском марафоне на 30 км и мужском марафоне на 50 км.