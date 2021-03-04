Российская фигуристка Алёна Косторная испытывала проблемы со спиной во время сборов с группой Этери Тутберидзе после карантина из-за пандемии коронавируса.

Как утверждает издание Tele-sport, для контроля ситуации первое время Косторная тренировалась у Евгения Плющенко под присмотром мануального терапевта.

Автор материала предполагает, что еще одна причина возникновения проблем со здоровьем кроется в увеличении нагрузок после простоя, вызванного все той же пандемией коронавируса. Примерно в то же время у Алёны случился стрессовый перелом ноги, пишет источник.

Напомним, в среду, 3 марта, появилась информация о том, что Косторная возвращается в группу Тутберидзе. Сама спортсменка отказалась от комментариев, но Евгений Плющенко и Яна Рудковская подтвердили её уход. Даниил Глейхенгауз сообщил, что решение о переходе пока не принято.