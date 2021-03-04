В немецком Оберстдорфе продолжается чемпионат мира по лыжным гонкам. Сегодня, 5 марта, состоится мужская эстафета, спортсмены выйдут на старт в 15:15 по московскому времени.

В составе сборной России выступят Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов.

Сборную Норвегии представят Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунн и Йоханнес Клэбо. За Финляндию побегут Ристоматти Хаккола, Ииво Нисканен, Пертту Хювяринен и Йони Мяки. В составе сборной Швеции на старт выйдут Йохан Хэггстрем, Оскар Свенссон, Йенс Бурман и Вильям Поромаа.

Накануне состоялась женская эстафета, в тройку призеров вошли сборные Норвегии, России и Финляндии.

Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта мужским марафоном на 50 км.