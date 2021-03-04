Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала о своем самочувствии.

В истории своего «Инстаграма» Мамаева попросила всех не слушать Юлю Дзуцеву, подчеркнув, что та не является ее подругой и имеет проблемы с психикой.

«А из-за моего нежелания со мной общаться она решила раздать «интервью». Я не очень хорошо себя чувствую, а поступающие новости приводят меня в шок», — написала Мамаева.

Напомним, на днях Алана Мамаева уличила мужа в очередной измене. Супруга футболиста сообщила, что узнала об интимной связи Павла с 29-летней испанкой на зарубежном сборе «Ростова». После этого в Сети появилась информация, что девушка госпитализирована с отравлением снотворным.