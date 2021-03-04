В чешском Нове-Место продолжается этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 5 марта, состоится мужская эстафетная гонка, спортсмены выйдут на старт в 17:20 по московскому времени.

В составе сборной России на первом этапе будет бежать Карим Халили, затем его сменит Матвей Елисеев. Он передаст эстафету Александру Логинову, а роль финишера вновь исполнит Эдуард Латыпов.

Каждому из участников предстоит пробежать по 7,5 км с двумя огневыми рубежами — лёжа и стоя. На каждой стрельбе у спортсмена будет по три дополнительных патрона — если их не хватит, чтобы закрыть все мишени, придется зайти на штрафные круги.

Сборную Норвегии представят Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бё и Йоханнес Бё. За Швецию выступят Пеппе Фемлинг, Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин и Мартин Понсилуома. В состав сборной Франции вошли Антонин Гигона, Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье и Эмильен Жаклен.