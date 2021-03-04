Представитель Казахстана Александр Бублик, во втором круге турнира в Роттердаме (Нидерланды) проигравший американцу Томми Полу (7:6, 3:6, 1:6), после второго сета эмоционально высказался о своем отношении к теннису.

«Спорт для … [ущербных], … Для конченых …. … пойми что происходит на корте, просто …. Один … [идиот] обыгрывает другого … [идиота]», – заявил Бублик.

Экспрессивная реакция теннисиста попала в трансляцию Eurosport.

На старте турнира АТР 500 в Роттердаме Бублик нанес поражение седьмой ракетке мира немцу Александру Звереву — 7:5, 6:3.

На турнире выступают два российских теннисиста: Андрей Рублев и Карен Хачанов. Завтра, 5 марта, они сыграют с Жереми Шарди и Стефаносом Циципасом соответственно.