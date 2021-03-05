В Роттердаме (Нидерланды) продолжается турнир категории АТР 500. Сегодня, 5 марта, россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев проведут четвертьфинальные матчи.

Оба матча состоятся на центральном корте стадиона «Ахой Роттердам». Хачанову предстоит сразиться с шестой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом, посеянным под вторым номером. Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.

Соперником Рублева станет француз Жереми Шарди, занимающий 64-е место в рейтинге АТР. Их матч начнется не ранее 16:30 мск.

Рублев в первом круге отправил домой квалифаера Маркоса Гирона из США, затем в двух партиях обыграл титулованного британца Энди Маррея. Хачанов на старте турнира одолел швейцарца Стэна Вавринку, затем разобрался с британцем Кэмероном Норри.