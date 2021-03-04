Переход Алены Косторной в группу Этери Тутберидзе еще не состоялся, россиянки взяли серебро в лыжной эстафете, а СКА нанес второе поражение минскому «Динамо». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Тутберидзе еще не приняла Косторную

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, сообщил, что возвращение Алёны Косторной еще не состоялось. Тренеры встретились со спортсменкой, но решение будет принято через 1-2 дня. Существуют финансовые сложности, препятствующие переходу.

Сборная России взяла серебро в эстафете на ЧМ

Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала первую медаль чемпионата мира в Оберстдорфе. В эстафете команда в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой взяла серебро, проиграв лишь норвежкам.

В биатлонной эстафете Россия 8-я

Биатлонистки не смогли повторить успех лыжниц и стали лишь 8-ми в эстафете на ЭКМ в Нове-Место. Тренеры поэкспериментировали с составом, поставив Ульяну Кайшеву на первый этап, а Светлану Миронову — на четвертый. Второй и третий этапы бежали Ирина Казакевич и Лариса Куклина.

«Хаас» шокировал болидом в цветах российского флага

Команда «Хаас», за которую будет выступать россиянин Никита Мазепин, презентовала болид на новый сезон Формулы-1. Ливрея выполнена в цветах российского триколора, так как титульным спонсором стала компания «Уралкалий», которой владеет отец Мазепина.

СКА нанес второе поражение минскому «Динамо»

СКА выиграл второй матч против минского «Динамо» в четвертьфинальной серии Востока в Кубке Гагарина. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась с крупным счетом 6:4. Следующие две игры состоятся в Минске 6 и 8 марта.