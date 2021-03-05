Аргентинский форвард петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси мог перейти на правах аренды в бразильский клуб «Сан-Паулу» в зимнее трансферное окно.

Информацию об этом сообщил журналист Науэль Феррейра в своём «Твиттере». Отмечается, что «Сан-Паулу» хотел подписать договор аренды с аргентинцем за полгода до истечения срока его контракта с «Зенитом». Это пытались осуществить по просьбе главного тренера бразильского клуба Эрнана Креспо.

Дриусси, в свою очередь, выбрал вариант с окончанием контракта: он дождётся июня и покинет «Зенит».

Напомним, ранее Себастьян Дриусси уже выражал желание перейти из петербургского «Зенита» в другой клуб, в частности, его не устраивала позиция, на которой он играл.