«Ливерпуль» на «Энфил» проиграл «Челси» в 29-м туре чемпионата Англии. «Синие» победили в матче АПЛ с минимальным счетом 1:0.

Это поражение для команды Юргена Клоппа стало уже пятым домашнем поражением подряд. Такого в 129-летней истории мерсисайдской команды еще не было. Ранее красные» проиграли «Манчестер Сити», «Бёрнли», «Брайтону» и «Эвертону». Последнюю победу на «Энфилде» футболисты «Ливерпуля» одержали ещё в середине декабря, минимально переиграв «Тоттенхэм» со счётом 2:1. Это случилось 16 декабря прошлого года.

Напомним, что «Ливерпуль» не может рассчитывать на домашние трибуны «Энфилда», которые всегда добавляли драйва в игре команды.