После двух матчей «Зенита» без побед вновь всплыли разговоры о том, стоит ли петербургскому клубу идти дальше с Сергеем Семаком. Может быть, нужно сделать ставку на другого специалиста?

В ходе футбольного эфира с Феликсом Шифриным поговорим о том, соответствует ли главный тренер Сергей Семак амбициям «Зенита». Сегодня, 5 марта, в 20.00 ждем вас в комнате Мойки78 в Clubhouse. Приглашаем к дискуссии всех болельщиков и экспертов по петербургскому клубу.

ClubHouse — это новая социальная есть, где можно только слушать или говорить.