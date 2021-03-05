Брат бойца MMA Хамзата Чимаева Артур, прокомментировал решение спортсмена завершить карьеру.

Ранее Чимаев был вынужден столкнуться с осложнениями после перенесённого коронавируса. Его поединок с Леоном Эдвардсом был перенесён, а затем окончательно отменен.

По словам Артура, Чимаев не полностью восстановился — его легкие были поражены. Брат рассказал, что боец прошел курс антибиотиков, после чего спустя 2 недели решил, что можно тренироваться.

«Он был полностью истощён. Лёгкие не справились. Он стал кашлять кровью, испугался и впал в депрессию. Это слишком много значило для него», — приводит слова Артура BJPenn.

Брат Чимаева рассказал, что спортсмен продолжит карьеру, но на это потребуется время. Артур посоветовал ему отдохнуть два-три месяца, после чего все будет в порядке.

Ранее шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступавший в UFC в полусредней и средней весовых категориях, объявил о завершении карьеры.