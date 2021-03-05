Руководитель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что спортсмены национальной команды, тренирующиеся под началом Олега Перевозчикова, сами отдают мобильные телефоны своему тренеру не позднее десяти вечера.

Вяльбе отметила, что все они пользуются инстаграмом и делают посты.

«На самом деле я знаю, что Олег Орестович сказал своим, чтобы в 10 вечера они телефоны ему отдавали. Они приносят, кто-то даже на полтора часа раньше. Это нормальное явление», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Напомним, что в группе Олега Перевозчикова работают Сергей Ардашев, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Иван Якимушкин.

Ранее Елена Вяльбе допустила, что запретит лыжникам заходить в соцсети в ходе крупных соревнований. Также глава ФЛГР хочет отбирать мобильники на весь сезон.