Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России выявлено 11 024 новых случаев заражения COVID-19.

За время пандемии во всех регионах страны проведено 12,5 млн миллиона исследований, выявлено 4 301 159 случаев инфицирования. Зафиксировано 88 285 летальных исхода. За последние сутки скончались 462 человек, выздоровели 15 464. В активной фазе остаются 327 553 пациентов, — сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество новых инфицированных за минувшие сутки обнаружено в Москве — 1757 человек.

В Санкт-Петербурге выявлено 983 новых заболевших коронавирусом, в Ленинградской области — 144 . Количество умерших петербуржцев от ковида за весь период пандемии составляет 11274 .