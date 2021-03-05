Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова выложила на своей странице в инстаграме две новые сексуальные фотографии. На фото бывшая спортсменка, облаченная в купальник, позирует перед вспышкой.

Подписчики оценили это фото. Кое-кто написал, что это настолько красиво, что прямо не оторвать взгляд. Кто-то признался Севастьяновой в любви.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karolina (@karolisha.s)

25-летняя Севастьянова является олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

По результатам опроса Севастьянова была признана самой красивой спортсменкой стран СНГ на той Олимпиаде. После выступления на Играх она удостоилась звания заслуженного мастера спорта и была награждена Орденом Дружбы — за высокие спортивные достижения и большой вклад в развитие спорта.