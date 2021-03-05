Президент UFC Дана Уайт встретится с российским чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым насчет возможного продолжения его профессиональной карьеры.

Уайт рассказал, что у них состоится ужин в субботу или воскресенье.

«Посмотрим, что из этого получится. Мы готовы предложить ему варианты, бои. Он недавно сказал, чтобы его перестали спрашивать про карьеру, значит, у меня есть шанс, – цитирует Уайта ТАСС.

Хабиб — действующий чемпионом UFC в легком весе. В октябре 2020 года россиянин победил во втором раунде победил представителя США Джастина Гэтжии, после чего объявил о завершении карьеры.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, кого считает величайшим бойцом в истории ММА, и кто, по его мнению, является лучшим в промоушене на сегодняшний день.