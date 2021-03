В Лас-Вегасе прошла финальная пресс-конференция турнира UFC 259. По ее окончании главные участники турнира провели битву взглядов.

Появилось видео дуэли взглядов чемпионат UFC в легчайшем весе Петра Яна и Алджамейа Стерлинга.

"I'm going to break you on Saturday!"

Yan v Sterling is going to be a banger!#UFC259 | Saturday | BT Sport 2 HD pic.twitter.com/NknU4dTqAp

