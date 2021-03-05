Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос, хотел ли бы он однажды возглавить какую-нибудь команду в качестве главного тренера.

Для Тимощука этот вопрос оказался сложным. По его словам, такие амбиции, конечно, должны быть.

«Я планировал стать тренером и сейчас думаю о том, что когда-то стану главным. Но в данный момент получаю удовольствие от того, что работаю в родной команде, которая ставит перед собой высокие цели», — приводит слова Тимощука Sport 24.

Тимощук подчеркнул, что у «Зенита» прекрасный тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком. А это является очень важным фактором — Тимощуку комфортно.

Напомним, что Тимощук дважды приходил в «Зенит» в качестве игрока — в 2007 и 2013 годах.