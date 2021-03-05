Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заинтересовалась новой ливреей болида «Хаас». Всемирной антидопинговое агентство в курсе, что она выполнена в цветах российского флага в честь титульного спонсора команды — компании «Уралкалий». Напомним, что один из пилотов «Хаас» — это россиянин Дмитрий Мазепин.

«ВАДА в курсе этого вопроса и изучает его с соответствующими властями», – приводит слова представителя ВАДА formula1news.co.uk.

Напомним, что российским спортсменам нельзя использовать национальную символику из-за отстранения России от соревнований из-за многочисленных антидопинговых нарушений. Санкции была наложены до конца 2020 года.

«Хаас» презентовал новый болид, выполненный в белом, синем и красном цветах 4 марта. В новом сезоне за команду будут выступать немец Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин. Отметим, что в ФИА и «Хаасе» данную ливрею считают легальной.