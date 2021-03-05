Защитник СКА Виктор Антипин проводит первый сезон в Петербурге после перехода из магнитогорского «Металлурга». В интервью Nevasport хоккеист раскрыл причины своего переезда из Магнитогорска, рассказал о нынешней роли в СКА и поделился опытом выступления в НХЛ.

— Вы — двукратный обладатель Кубка Гагарина. Какой трофей более памятный — добытый в 2014-м или 2016-м?

— Для меня памятны оба трофея, однако более значима победа 2014 года, когда мы играли в финале с пражским «Львом». Все же это был самый первый мой кубок.

— Также вы поиграли в НХЛ. С какими ощущениями вспоминаете время в Баффало? Больше позитива или негатива?

— Время, проведенное в Баффало, связано у меня только с позитивными эмоциями. Я получил возможность поиграть в хоккей в другой стране – это совершенно новый опыт.

— Почему все же вернулись в Россию?

— От нахождения в команде были положительные впечатления, но я получал недостаточное количество игрового времени. Также не было определенности с контрактом на следующий сезон. Я уже не был молодым игроком, в тот момент хотелось большей стабильности, поэтому принял решение продолжить карьеру в России.

— В чем основная сложность жизни в США?

— Многие говорят о каких-то ментальных проблемах, но я с этим не столкнулся: всегда был мотивирован на качественную игру и помощь команде. Хотелось выиграть кубок. С наибольшими сложностями столкнулся в быту. В то время в команде не было русских игроков – никто не мог помочь советом в каких-то бытовых вопросах. Разбирались во всем с супругой сами.

— Больше нет желания попробовать себя в НХЛ? Допускаете, что вернетесь?

— Так далеко не загадываю. У меня еще год контракта, поэтому все мысли сейчас об игре в Петербурге.

— Вы вернулись в Россию. Составили мнение — в КХЛ играть проще, чем в НХЛ?

— Не сказал бы. Возможно, в НХЛ немного выше средний уровень игроков. Каких-то кардинальных различий, упрощающих или усложняющих игру, выделить не могу.

— 9 месяцев назад вы перешли в СКА. Долго думали над переходом из «Металлурга»?

— Какое-то время шли переговоры, в результате принял решение переехать в Санкт-Петербург. Безусловно, воспринимаю переход в СКА как шаг вперед в своей карьере.

— Было ли недовольство тем, как все складывается в Магнитогорске?

— Недовольства не испытывал, но хотелось двигаться вперед, поэтому решил поменять хоккейную прописку.

— Что скажете о своей роли в СКА в этом сезоне?

— В СКА я больше сконцентрирован на игре в обороне. В этом плане моя роль немного отличается от того, что было в предыдущих командах. Стараюсь сыграть правильно, оправдать доверие и принести пользу независимо от задач, которые передо мной ставят.

— В чем, на ваш взгляд, основной ресурс для прогресса в плей-офф?

— СКА создает много моментов у ворот соперника. Считаю, нам надо прибавить в реализации и допускать как можно меньше индивидуальных ошибок.

— Вы играли под руководством Валерия Брагина еще на МЧМ. В клубе его принципы сильно отличаются от тех, что есть в сборной?

— События 2011 года происходили 10 лет назад и часть подробностей вспомнить уже сложно.

Но абсолютно точно могу назвать главные принципы в работе Валерия Николаевича: умение мотивировать игроков и способность подобрать правильные слова для каждого. Это было тогда и осталось сейчас.

— Насколько сильно изменилась ваша жизнь с рождением сына?

— Сын – главное в жизни. Стараюсь все свободное время уделить ему. В этом отношении моя жизнь, конечно, сильно поменялась.

— Известно, что ваш отец — известный хоккеист Владимир Антипин. Обсуждаете ваши матчи?

— С отцом постоянно на связи. Созваниваюсь с ним почти после каждой игры, обсуждаем игровые моменты. У отца большой игровой опыт и интересная карьера. Тем более, наши амплуа совпадают. Он всегда что-то подсказывает, помогает дельным советом. К его мнению я прислушиваюсь.

— Как вам в Санкт-Петербурге?

— Раньше приезжал в Петербург только на игры, поэтому сложно было ближе рассмотреть город. Здесь развитая инфраструктура. Многие места находятся гораздо ближе, чем в Москве, например. Моей семье очень комфортно здесь жить.

— Каковы ваши цели в карьере в целом?

— Стараюсь далеко не загадывать, а смотреть на ближайшую перспективу. Здесь и сейчас я в СКА, поэтому все мои усилия направлены на победы команды и завоевание Кубка Гагарина.

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