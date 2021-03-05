Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков объяснил, почему россиянин Иван Якимушкин провалил свой этап мужской эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

На первом этапе Россию представлял Алексей Червоткин, он ушел в отрыв и передал эстафету Якимушкину с преимуществом в 46 секунд. Однако Иван растерял отрыв и позволил группе преследователей себя догнать.

Легков, выступающий в роли комментатора «Матч ТВ», объяснил, что смазчики слишком «задрали ворс» на лыжах Якимушкина — перестарались с работой наждачной бумагой. И Якимушкин, и Червоткин из-за мокрой погоды бегут на ненамазанных лыжах.

На третьем этапе сборную России будет представлять Артем Мальцев, финишировать будет Александр Большунов.