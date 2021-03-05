Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, оценил выступление спортсмена на старте сезона.

«Даниил совершенно не мечтал попасть в топ-3. Если он продолжит работать так же, как и в последние несколько месяцев, есть высокая вероятность, что он останется на этой позиции или поднимется еще выше. Думаю, он с каждым днем становится более зрелым«, — приводит слова Сервары Punto de Break.

По мнению тренера, на Australian Open Медведев сделал шаг вперед. Прошлый сезон он завершил на прекрасном уровне, и в этом году тоже стартовал блестяще.

«Он прибавляет и с каждым разом все ближе к победе на «Большом шлеме». Но ему все еще нужно улучшить некоторые аспекты игры, чтобы сделать долгожданный большой шаг», — сказал Сервара.

При этом тренер отметил, что Даниилу есть в чем прибавить: в плане игры ему следует поработать над ударом с лёта и выходом к сетке, а в плане психологии нужно улучшить подготовку к матчам.