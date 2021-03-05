В этом году в сборной России по фигурному катанию можно наблюдать редкое явление: группу Этери Тутберидзе на чемпионате мира представит лишь один российский спортсмен, в то время как Алексей Мишин отправит на главный старт сразу троих учеников. 8 марта легендарному Профессору исполнится 80 лет: в преддверии праздника рассказываем о его чемпионах.

На протяжении многих лет главной звездой группы Мишина была и остается Елизавета Туктамышева — императрица российской фигурки, которая обманула все современные тенденции и в 24 года даст фору многим перспективным юниоркам. В 2015-м Алексей Николаевич привел Туктамышеву к абсолютному триумфу: Лиза взяла финал Гран-при, Европу и мир. Единственная медаль, которой не хватает в ее копилке — олимпийская. Туктамышева уже дважды «пролетела» мимо Игр, но планирует в следующем году попытаться еще раз. Во многом Лизе не везет: то перед чемпионатом России её скосила пневмония, то прицепился коронавирус. Однако спортсменка не сдается: раз за разом восстанавливает тройной аксель и продолжает борьбу с четверным прыжком.

Тандем Мишина и Туктамышевой — едва ли на самый прочный в российской фигурке, и уж точно самый трогательный. Девочка из Глазова начала стажироваться у Профессора еще в 10-летнем возрасте, а с 2011-го окончательно перебралась в его группу. С тех пор Лиза даже не помышляет о том, чтобы сменить тренера: такое взаимопонимание — редкий случай в современном спорте.

В 2019-м году сенсацию сотворила еще одна ученица Мишина — Софья Самодурова. Она проводила свой дебютный сезон на взрослом уровне и сходу запрыгнула в шестерку финалисток серии Гран-при. На чемпионате России она завоевала путевку на чемпионат Европы, и, вопреки ожиданиям, взяла там золотую медаль, обойдя не кого-то, а саму Алину Загитову. Соня зарекомендовала себя как одна из самых стабильных спортсменок страны и сохраняет этот статус до сих пор. Правда, с выходом звездных квадисток во взрослые, оценки Самодуровой стали ощутимо придерживать.

Говоря о женской части питерского коллектива, стоит обратить внимание и на Анастасию Гулякову: в её активе пока нет каких-то фантастических достижений, но свой первый взрослый Гран-при спортсменка откатала «на ура». Казалось бы, тройку составят Трусова, Косторная и Туктамышева, но нет, Анастасия вырвала бронзовую медаль — отличный задел на взрослую карьеру. В плане у спортсменки освоение тройного акселя: она прыгает его уже давно, но пока не включает в соревновательные программы.

С мальчиками у Алексея Николаевича в последние годы перспективы были менее радужными: Александр Петров так и не справился с четверным, над которым бился несколько сезонов подряд, Андрей Лазукин примерил на себя роль спасателя сборной, но выбыл из-за травмы колена. Однако с приходом Михаила Коляды положение изменилось: Профессор взялся реанимировать его карьеру, которая, казалось, была близка к завершению — к череде неудач добавился синусит, из-за которого фигуристу пришлось пропустить целый год. За это время и соперники подтянулись, и молодежь подросла, но Мишин согласился рискнуть: взял Коляду в разобранном состоянии, собрал обратно, сделал первым в России и отправил на чемпионат мира.

Но лучший подарок к юбилею Профессору сделал другой его ученик — Евгений Семененко, чья победа в финале Кубка страны стала реальным шоком. В борьбе за путевку в Стокгольм 17-летний спортсмен оставил позади и главных фаворитов, и теневых. Ни десант Рукавицына в лице Дмитрия Алиева и Макара Игнатова, ни золотая молодежь — Андрей Мозалев и Петр Гуменник, ни открытие командного турнира Марк Кондратюк не смогли противостоять Семененко на льду «Мегаспорта». Даже когда Евгений стоял на верхней ступени пьедестала, оставались сомнения, что ФФККР отправит его на предолимпийский чемпионат мира — казалось, путевка достанется Алиеву в обход спортивного принципа. Но федерация поступила справедливо, и оба места в команде достались ученикам Мишина.

У школы «Звездный лед» собралась невероятно боевая обойма, но не стоит забывать и о былых заслугах Профессора: самую большую славу ему принес Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и десятикратный чемпион России. Звезда Плющенко раскрылась именно в талантливых руках Мишина, хотя путь волгоградского фигуриста был непростым.

Их сотрудничество с Алексеем Николаевичем — пример настоящей преданности в фигурном катании. Евгений никогда не менял тренеров: в группе Мишина он провел 21 год, невзирая на то, что не всегда был номером один в команде. Когда у Плющенко тренировались Урманов и Ягудин, основное внимание доставалось именно им, в то время как Евгений получал издевки соперников в раздевалках и даже побои. Тренер пытался заступаться, обещал даже выгнать его обидчиков из группы, но предупреждений хватало ненадолго, и травля продолжалась.

В 98-м Ягудин ушел к Тарасовой, и Плющенко стало дышаться свободнее. Спустя несколько лет он признался, что Татьяна Анатольевна пыталась переманить и его, но не удалось — Евгений не захотел расставаться с Профессором.

Славу второго Плющенко прочили Артуру Гачинскому: в девять лет он переехал из Москвы в Петербург и начал тренироваться у Мишина. В 2007-м году ради него даже изменили правила: разрешили 13-летнему спортсмену выступить на взрослом чемпионате России. Ожидалось, что Артур повторит чемпионский путь Плющенко и Ягудина, но его карьера в итоге получилась более скромной: одна бронза чемпионата мира и одно серебро Европы.

Как объяснял сам Гачинский, его карьеру сломали два фактора: травмы и собственная голова. Спустя годы после ухода со льда Артур признался, что, во-первых, «словил звезду» и начал скандалить с тренером, во-вторых, стал слишком много внимания уделять любовным похождениям. Но свое место в фигурном катании Гачинский нашёл: всё там же, у Мишина — теперь он тренирует юных спортсменов школы «Звездный лед».