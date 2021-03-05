Защитник СКА Виктор Антипин в интервью Nevasport рассказал о принципах главного тренера армейцев Валерия Брагина, под началом которого играл еще на МЧМ в 2011 году.

Защитник уже не помнит события 10-летней давности, но качества Брагина называет уверенно.

«Главные принципы в работе Валерия Николаевича: умение мотивировать игроков и способность подобрать правильные слова для каждого. Это было тогда и осталось сейчас», — сказал Антипин.

Напомним, что Виктор Антипин перешел в СКА в мае прошлого года. Ранее в КХЛ он всю карьеру провел в магнитогорском «Металлурге». В НХЛ Антипин провел один сезон, выступая за «Баффало».