Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как идет процесс подготовки к матчу очередного тура РПЛ против «Рубина».

Иностранные лидеры «Зенита» Себастьян Дриусси и Малком до сих пор не могут тренироваться в общей группе.

«Оба занимаются по индивидуальной программе», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

По словам Семака, предыгровая неделя получилась довольно длинной. Тренер посетовал на то, что по календарю уже весна, однако с точки зрения качества полей, то лучшей они не становятся.

Напомним, что Малком и Дриусси получили повреждения на втором сборе «Зенита» в Дубае.