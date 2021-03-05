Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) произвел изменение в правила, по которым неумышленная игра рукой в развитии атаки больше не станет считаться нарушением.

По словам главы Футбольной ассоциации Уэльса Кирана О’Коннора, случайная игра рукой, которая приводит к голу атакующей стороны, больше не считается нарушением.

«При этом голы, забитые рукой, даже после неумышленных касаний, засчитываться не будут», — сказал О’Коннор.

Срок, по которому данное правило вступит в силу обозначен на 1 июля, однако в ИФАБ поясняют, что организация довольно гибка относительно конкретных сроков.