Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что организация планирует осуществить третий поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

По словам Уайта, Конор Магкрегор снова хочет драться.

«Он хочет матча-реванша с Дастином Порье, и он хочет его получить как можно скорее. Мы над этим работаем. Надеюсь, этим летом он состоится», — приводит слова Уайта MMA Junkie.

Уайт считает, что поражение вернуло Макгрегора в хорошее положение. Когда прибываешь к месту боя на яхте в одежде от Версаче, а у тебя есть все деньги мира — трудно оставаться голодным, — считает Уайт.

Напомним, что в январе Макгрегор проиграл Порье нокаутом на турнире UFC 257. Порье нокаутировал соперника во втором раунде. Макгрегор начал бой более активно и имел преимущество в первом раунде, однако Дастин перехватил инициативу, провел серию ударов и довел дело до нокаута.