На чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберстдорфе, завершилась мужская эстафета. Победу одержала сборная Норвегии, за которую бежали Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунн и Йоханнес Клэбо.

Сборная России вела борьбу за победу, но финишировала второй. На первом этапе Алексей Червоткин создал отрыв, но Иван Якимушкин его растерял. Третий этап бежал Артем Мальцев, финишировал Александр Большунов. Он догнал лидирующих норвежцев, но на последних метрах гонки не смог навязать борьбу Клэбо.

Замкнули тройку призеров французы Хуго Лапалу, Морис Манифика, Клемент Паризе и Жюль Лапьер.

В топ-5 также вошли сборные Швеции и Швейцарии.

Для сборной России эта медаль стала четвертой в рамках турнира: ранее Большунов взял золото скиатлона, затем в паре с Глебом Ретивых завоевал бронзу в командном спринте. Накануне женская команда стала второй в эстафете.