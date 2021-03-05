Защитник СКА Виктор Антипин рассказал в интервью Nevasport, как ему живется в Санкт-Петербурге после перехода из магнитогорского «Металлурга».

По словам Антипина, раньше он приезжал в Петербург только на игры, поэтому сложно было ближе рассмотреть город.

«Здесь развитая инфраструктура. Многие места находятся гораздо ближе, чем в Москве, например. Моей семье очень комфортно здесь жить», — сказал Антипин.

Антипин отметил, что далеко не загадывает в своей карьере, а смотрит на ближайшую перспективу. Хоккеист имеет еще год контракта со СКА и направляет все усилия на завоевание Кубка Гагарина.