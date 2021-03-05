В субботу стартует 21-й тур чемпионата России по футболу. В 14.00 по московскому времени идущий на втором месте ЦСКА дома сыграет с грозненским «Ахматом».

Позже, в 16.30 в Волгограде пройдет встреча двух новичков РПЛ — «Ротора» и «Химки». Подмосковный клуб занимает десятое место. «Ротор» — тринадцатый.

Игровой день продолжится в 19.00. Именно в это время состоится интересный матч между «Ростовом» и «Сочи». Третье место против пятого.

Напомним, что после 20 матчей РПЛ лидирует «Зенит». Команда Сергея Семака опережает на пять очков ЦСКА. Третьим идет «Сочи», который в прошлом туре обошел московский «Спартак» на одно очко.