Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Спортсмен бежал на четвертом этапе и финишировал вторым.

«Уходил на этап с желанием побороться. Был впереди Йоханнес. Я знал, что он попытается заряжать на первом круге, и попытался за ним подержаться. Это эстафета, здесь борьба не заканчивается, она бывает непредсказуемой», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

По словам Эдуарда, он настраивался отработать свой этап на максимуме. На лёжке ему пришлось сделать небольшую корректировку из-за ветра, но на стойке были хорошие условия, поэтому удалось отработать аккуратно отработать каждый выстрел.

«Когда подходил к «стойке», видел, что Йоханнес промазал первый и последний. Дальше я отключился и работал со своей стрельбой. Когда уходил с рубежа, я ещё не понимал, куда он делся. Только когда я пошёл на круг, увидел, что он на штрафном», — сказал Латыпов.

Эдуард добавил, что тренеры вели его по всей дистанции и сообщила отставание Йоханнеса. Сил оставалось все меньше, но после заключительного спуска удалось отдохнуть и отработать финишную прямую, сказал Латыпов.