Российский лыжник Иван Якимушкин извинился за неудачное выступление на втором этапе эстафеты, которая состоялась в Оберстдорфе (Германия) в рамках чемпионата мира.

Первый этап в составе российской команды бежал Алексей Червоткин, он передал эстафету с отрывом в 46 секунд. Якимушкин растерял преимущество и позволил группе преследователей себя догнать.

«Я бы хотел извиниться перед командой. Ни в коем случае не хочу переложить ответственность на сервис. В любом случае наш сервис сделал всё, что они могли, а проиграл я. Это моё поражение. Я просто хочу извиниться перед всем болельщиками, командой и тренерами. Думаю, мне предстоит тяжёлый разговор с тренером», — сказал Якимушкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победу в гонке одержала сборная Норвегии, россияне завоевали серебро. Йоханнес Клэбо ушел на заключительный этап с преимуществом в 34 секунды, но Александр Большунов сумел его догнать. Однако на последнем подъеме россиянин не выдержал темп норвежца и не смог побороться за золото.